Укренерго вводить аварійні відключення: подробиці

Станом на 10:00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України.
Таку информацію надали в Укренерго, повідомляє РЕДПОСТ.
Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%.
Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.
У постачальника енергіх зазначили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.
Нагадаємо, з 28 люстопада АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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