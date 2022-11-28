28.11.2022 11:27 Рита Парфенова

Укренерго вводить аварійні відключення: подробиці

Станом на 10:00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України.



Фото з відкритих джерел

Таку информацію надали в Укренерго, повідомляє РЕДПОСТ.

Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%.



Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.



У постачальника енергіх зазначили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах.

Нагадаємо, з 28 люстопада АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.