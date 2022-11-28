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28.11.2022  11:27   Рита Парфенова

Укренерго вводить аварійні відключення: подробиці

Станом на 10:00 28 листопада внаслідок стрімкого зростання дефіциту потужності застосовуються аварійні відключення по всій території України.


Фото з відкритих джерел

Таку информацію надали в Укренерго, повідомляє РЕДПОСТ.

Причиною збільшення дефіциту потужності стали аварійні відключення  блоків на кількох електростанціях. Водночас споживання продовжує зростати через погіршення погодних умов. Наразі дефіцит потужності складає 27%.

Після усунення причин аварійних відключень, блоки повернуться у роботу, що зменшить дефіцит в енергосистемі та зменшить обсяги обмежень споживачів.

У постачальника енергіх зазначили, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок вже 7 хвиль ракетних ударів росіян по енергетичній інфраструктурі. Масштаби та складність пошкоджень дуже великі. Контрольовані аварійні відключення дозволяють збалансувати енергосистему та запобігати аварійним ситуаціям у мережах. 

Нагадаємо, з 28 люстопада АТ «Харківобленерго» оновило графік погодинних відключень світла у Харкові та області.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света
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