28.11.2022 11:02 Рита Парфенова

74-літній чоловік загинув під час пожежі на Харківщині

О 22:25 у Красноградському районі з причини, не пов’язаної з військовими діями, сталася пожежа, на якій загинув 74-річний чоловік.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на прес-служба ДСНС України в Харківській області.

У 3-му мікрорайоні міста Красноград горіла одна з кімнат квартири на другому поверсі житлової 5-типоверхівки. Площа пожежі склала 15 кв.м.

На пожежі працювали рятувальники 43-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1-го відділення на автоцистерні.

У задимленому коридорі вогнеборці виявили тіло загиблого власника оселі.

О 22:43 вогонь локалізували, о 23:21 ліквідували. Причина виникнення загоряння встановлюється.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 27 по 28 листопада 2022 року пожеж, спричинених влучанням ворожих снарядів, не зафіксовано.