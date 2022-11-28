За добу зруйновано понад 6 будівель у Харківській області

Харківщина продовжує щодня зазнавати втрат від атак ворога, який знищує ракетними та артилерійськими ударами житловий сектор та цивільні об’єкти.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.
Щодня правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів.
Так, за добу 27 листопадапрацівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали 6 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.
Також поліцейські в умовах відсутності електропостачання та інших важливих послуг комунальної сфери надають громадянам максимальну посильну допомогу.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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