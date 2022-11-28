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28.11.2022  10:38   Рита Парфенова

За добу зруйновано понад 6 будівель у Харківській області

Харківщина продовжує щодня зазнавати втрат від атак ворога, який знищує ракетними та артилерійськими ударами житловий сектор та цивільні об’єкти.


РЕДПОСТ

харьков разрушения

Про це повідомили у відділі комунікації поліції Харківської області, передає РЕДПОСТ.

Щодня правоохоронці документують наслідки ворожих обстрілів. 

Так, за добу 27 листопадапрацівники слідчо-оперативних груп та експерти-криміналісти минулої доби опрацювали 6 фактів руйнувань помешкань та інших об’єктів на території регіону внаслідок обстрілів та пожеж.

Також поліцейські в умовах відсутності електропостачання та інших важливих послуг комунальної сфери надають громадянам максимальну посильну допомогу.

 

 

Источник:   ДУ НП
 Тэги:  обстрел, агрессия россии, харьков, полиция
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