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28.11.2022  10:01   Рита Парфенова

Троє чоловіків загинули в ДТП на Харківщині

Поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині, в якій загинули троє чоловіків

У Харківській області автомобіль з’їхав з мосту через р. Сіверській Дінець у місті Ізюм У Харківській області автомобіль з’їхав з мосту через р. Сіверській Дінець у місті Ізюм

Аварія сталася днем 27 листопада у місті Ізюм, на тимчасовій переправі через р. Сіверській Дінець, повідомляє РЕДПОСТ.

Водій легковика ВАЗ не впорався з керуванням та з'їхав з мосту в річку.

Чоловік та ще двоє пасажирів загинули на місці. Їх особи наразі встановлюються.

На місце пригоди були викликані рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини, котрі за допомогою лебідки на аварійно-рятувальному автомобілі витягли автомобіль з тілами загиблих води.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Тэги:  дтп, харьков
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