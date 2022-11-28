28.11.2022 10:01 Рита Парфенова

Троє чоловіків загинули в ДТП на Харківщині

Поліція з'ясовує обставини дорожньо-транспортної пригоди на Харківщині, в якій загинули троє чоловіків

Аварія сталася днем 27 листопада у місті Ізюм, на тимчасовій переправі через р. Сіверській Дінець, повідомляє РЕДПОСТ.



Водій легковика ВАЗ не впорався з керуванням та з'їхав з мосту в річку.



Чоловік та ще двоє пасажирів загинули на місці. Їх особи наразі встановлюються.



На місце пригоди були викликані рятувальники 28-ї Державної пожежно-рятувальної частини, котрі за допомогою лебідки на аварійно-рятувальному автомобілі витягли автомобіль з тілами загиблих води.



Слідчими вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.