28.11.2022 09:27 Рита Парфенова

Ліцей у Харківській області обстріляли ракетами С300

На Харківщині росіяни постійно наносять ракетні та артилерійські удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі.

«Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також нагадав, що 27 листопада двоє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.