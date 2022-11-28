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28.11.2022  09:27   Рита Парфенова

Ліцей у Харківській області обстріляли ракетами С300

На Харківщині росіяни постійно наносять ракетні та артилерійські удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.

вирва від вібуху

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі.

«Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.

Голова ХОВА також нагадав, що 27 листопада двоє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та  62-річного чоловіків госпіталізували.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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