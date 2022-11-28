Ліцей у Харківській області обстріляли ракетами С300

На Харківщині росіяни постійно наносять ракетні та артилерійські удари по Куп’янському, Чугуївському та Харківському районах.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, є влучання у приватні домоволодіння, заклад освіти у Куп’янському районі.
«Близько півночі у с. Безмятежне внаслідок ракетного обстрілу ЗРК С-300 вибуховою хвилею пошкодило будівлю ліцею. Без постраждалих», – розповів Синєгубов.
Голова ХОВА також нагадав, що 27 листопада двоє людей постраждали внаслідок вибуху боєприпасів: 56-річного та 62-річного чоловіків госпіталізували.
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Беручись сьогодні за якусь справу, вам дуже не завадить спокійно зважити та обміркувати, чи не переоцінюєте ви свої сили.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. З ранку буде йти сніг, який припиниться тільки ввечері.
Щорічно 28 листопада відзначається Всесвітній день співчуття.
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