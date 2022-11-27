27.11.2022 20:40 Віталій Хінєвіч

У Харківській області від вибухів боєприпасів постраждали люди

Правоохоронці встановлюють обставини подій.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Повідомляється, що 27 листопада близько 14:30 поліцейські отримали інформацію про те, що 56-річний житель села Кочубеївка отримав травму ноги.

Громадянин на власному домоволодінні наступив на предмет схожий на міну.

Крім цього повідомляється, що в цей же день близько 15:25 поліцейські Чугуївського району отримали виклик про травмування 62-річного жителя Харківської області. Чоловік повідомив, що отримав травму, коли спробував самостійно зняти «розтяжку» і лісопосадці біля села Миколаївка.

Слідчими вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень.

Поліція нагадує, що при виявленні вибухонебезпечних або підозрілих предметів у жодному разі не можна до них наближатися, чіпати та розбирати. Одразу телефонуйте за номерами телефонів 101 або 102.

Нагадаємо, значну кількість набоїв виявили в Харківській області.