27.11.2022 20:10 Віталій Хінєвіч

Значну кількість набоїв виявили в Харківській області

Правоохоронці продовжують виконувати стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району Харківщини.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що за останній тиждень працівники Харківського РУП № 2 вилучили близько 6000 набоїв різного калібру, 17 гранат Ф-1 та інші вибухові засоби.

«Серед населення проводиться активна роз’яснювальна робота щодо дотримання особистої безпеки та порядку дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них речей.

Також правоохоронці здійснюють заходи щодо виявлення, реєстрації, фіксації та розслідування воєнних злочинів, які були здійснені в період окупації»,- зазначили правоохоронці.