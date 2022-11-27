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27.11.2022  20:10   Віталій Хінєвіч

Значну кількість набоїв виявили в Харківській області

Правоохоронці продовжують виконувати стабілізаційні заходи на території деокупованих населених пунктів Ізюмського району Харківщини.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що за останній тиждень працівники Харківського РУП № 2 вилучили близько 6000 набоїв різного калібру, 17 гранат Ф-1 та інші вибухові засоби.
 
«Серед населення проводиться активна роз’яснювальна робота щодо дотримання особистої безпеки та порядку дій у випадку виявлення вибухонебезпечних предметів, у тому числі замаскованих під них речей. 
 
Також правоохоронці здійснюють заходи щодо виявлення, реєстрації, фіксації та розслідування воєнних злочинів, які були здійснені в період окупації»,- зазначили правоохоронці.
 
Нагадаємо, у Харківській області зупинили автомобіль, який їхав дорогою хаотично.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  происшествие, харьков
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