У Харківській області зупинили автомобіль, який їхав дорогою хаотично

Біля селища міського типу Близнюки було помічено підозрілий автомобіль.
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. І чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Вранці та вдень йтиме дрібний дощ, ввечері очікується дощ зі снігом.
27 листопада 1701 року в шведському місті Упсала народився Андерс Цельсій – астроном, геолог і метеоролог, який не гірше слов'ян знав, що таке градус.
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