27.11.2022 17:30 Віталій Хінєвіч

У Харківській області зупинили автомобіль, який їхав дорогою хаотично

Біля селища міського типу Близнюки було помічено підозрілий автомобіль.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцейські офіцери громад в Харківській області.

Повідомляється, що правоохоронці помітили автомобіль ВАЗ 21063, який хаотично рухався по проїжджій частині, порушуючи правила дорожнього руху. Поліцейські зупинили автомобіль. Під час спілкування з водієм, виявили в нього ознаки алкогольного сп’яніння.

Правоохоронеці запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці транспортного засобу за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував результат, що перевищує норму вдекілька разів.

Відносно водія складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.