27.11.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 28 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Повідомляється, що в Україні 28 листопада буде хмарно, у більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.

Уночі та вранці в західних, північних та місцями центральних областях туман, на дорогах подекуди ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 3-8° тепла, у Криму до 11°.

Нагадаємо, на зиму 2022-2023 років синоптики попередньо дають доволі позитивний прогноз погоди.