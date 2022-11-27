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27.11.2022  17:00   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 28 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 28 листопада буде хмарно, у більшості північних і центральних областей невеликий мокрий сніг та дощ, подекуди налипання мокрого снігу. На решті території без істотних опадів.
 
Уночі та вранці в західних, північних та місцями центральних областях туман, на дорогах подекуди ожеледиця.
 
Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.
 
Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вдень 3-8° тепла, у Криму до 11°.
 
Нагадаємо, на зиму 2022-2023 років синоптики попередньо дають доволі позитивний прогноз погоди.
 
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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