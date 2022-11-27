27.11.2022 15:02 Рита Парфенова

Якою буде зима в Україні: прогноз на три місяці

На зиму 2022-2023 років синоптики попередньо дають доволі позитивний прогноз погоди.

В Україні не очікуються сильні морози й снігопади, замість цього температура повітря буде на 2 градуси вищою за кліматичну норму, повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Апостроф.



Спочатку холод завітає у західні й північні регіони країни, а потім вже погостює в центральних і східних областях. Щодо півдня України, то там навіть може не настати метеорологічна зима, тобто середньодобова температура повітря не опуститься нижче нуля.

Грудень

Середня температура місяця буде в межах від -2 до +3 градусів і вище. Грудень буде теплим і м'яким місяцем, однак лише із 6 до 12 грудня прогнозуються незначні морози. Водночас Новий рік українці, найімовірніше, зустрічатимуть із мокрим снігом і відлигою.

Січень

Середня місячна температура на півдні України очікується в межах +1...+2 градуси, а на північному сході й сході -2...-3 градуси. Стійкі, але незначні морози спостерігатимуться 5-6, 14-15, 27-28 січня. Майже постійно йтиме сніг або мокрий сніг, а вже з 25 січня будуть снігопади.

Утім, справжня зима все ж завітає в Україну, а саме наприкінці січня й на початку лютого разом із ультраполярними повітряними потоками, коли температура повітря вночі в деяких регіонах впаде до -15...-20 градусів.

Лютий

У південних регіонах температура повітря коливатиметься від +1 до +2 градусів, у східних і північних областях від -2 до -3 градусів. Похолодання прогнозується з 4 лютого, а потепління з відлигою і снігом у період між 6 та 12 лютого. Сильні морози повернуться вже у третій декаді лютого й триватимуть до середини березня.

Нагадаємо, 23 листопада на Харківщині почали працювати 10 мобільних Пунктів Незламності. Мапу розміщення таких пунктів по всій країні можна подивитися на спеціальному сайті nezlamnist.gov.ua. Мапа постійно оновлюється.