27.11.2022 15:30 Віталій Хінєвіч

Школярів можуть звільнити від складання ДПА

Уряд схвалив законопроєкт про скасування ДПА.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на представника Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Повідомляється, що на засіданні 25 листопада 2022 року уряд схвалив законопроєкт, який пропонує скасувати державну підсумкову атестацію у 2022–2023 навчальному році.

«Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2023 року». Законопроектом передбачено звільнення від проходження державної підсумкової атестації здобувачів освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2022/2023 навчальному році»-, повідомив Тарас Мельничук.

Також, за словами представника Кабінету Міністрів, прийом до закладів вищої та фахової передвищої освіти на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра, бакалавра та магістра, який здійснювався в 2022 році в особливому порядку, визначеному Міністерством освіти і науки, продовжується на 2023 рік.

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