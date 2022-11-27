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27.11.2022  16:00   Віталій Хінєвіч

У Боровій встановили модульне відділення Центру екстреної медичної допомоги

Модульний будиночок надала польська благодійна організація.

Харківська область
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Борівську селищну раду.
 
Повідомляється, що завдяки благодійній організації «Польська допомога» у дворі Борівської центральної лікарні встановлено відділення Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
«Силами селищної ради, борівських комунальних підприємств та енергетиків була збудована платформа під встановлення будиночку, до нього підведено електрику та водопостачання, забезпечено водовідведення. Всередині є усі зручності та обладнання, необхідне для роботи бригад екстреної медичної допомоги.  Згодом буде облагорожена і територія навколо» ,- зазначили в Борівській селищній раді.
 
Нагадаємо, Балаклійська лікарня отримала телемедичні планшети.
 
Источник:   Борівська селищна рада
 Тэги:  харьков, медицина
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