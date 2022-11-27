27.11.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

Музей історії України у Другій світовій війні поповнився експонатами з Харківської області

Експонати для Музею безкоштовно привезла Нова пошта.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

Повідомляється, що в музей історії України у Другій світовій війні з'явились нові артефакти російсько-української війни. Вони стануть частиною виставки «Україна – розп’яття».

Експонати збирали під час польових експедицій. Їх науковці Музею на чолі з його генеральним директором Юрієм Савчуком здійснили до щойно деокупованих міст і сіл Харківської області.

"Серед зібраних на місцях боїв предметів: чохли від російського ЗРК «Бук», уламки ворожих реактивних снарядів «Смерч», «Ураган», 122-мм гільзи до артсистем. Особливу цінність становлять фрагменти українського літака, який не раз бомбардував переправу окупантів біля м. Ізюм і був збитий ворогом у квітні 2022 року",- зазначили в міністерстві.

Нагадаємо, у Національному музеї Голодомору представили фотографії Харкова 1933 року.