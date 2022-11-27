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27.11.2022  16:30   Віталій Хінєвіч

Музей історії України у Другій світовій війні поповнився експонатами з Харківської області

Експонати для Музею безкоштовно привезла Нова пошта.

Музей
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.
 
Повідомляється, що в музей історії України у Другій світовій війні з'явились нові артефакти російсько-української війни. Вони стануть частиною виставки «Україна – розп’яття».
 
Експонати збирали під час польових експедицій. Їх науковці Музею на чолі з його генеральним директором Юрієм Савчуком здійснили до щойно деокупованих міст і сіл Харківської області. 
 
"Серед зібраних на місцях боїв предметів: чохли від російського ЗРК «Бук», уламки ворожих реактивних снарядів «Смерч», «Ураган», 122-мм гільзи до артсистем. Особливу цінність становлять фрагменти українського літака, який не раз бомбардував переправу окупантів біля м. Ізюм і був збитий ворогом у квітні 2022 року",- зазначили в міністерстві.
 
Нагадаємо, у Національному музеї Голодомору представили фотографії Харкова 1933 року.
 
Источник:   Міністерство культури та інформаційної політики України
 Тэги:  харьков, музей
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