27.11.2022 14:32 Рита Парфенова

Комунальники Харкова відновлюють водопостачання

У неділю, 27 листопада, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 20 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».

На підприємстві також зазначили, щщо у суботу бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 8 оглядових колодязів.



Фахівцями лабораторії санітарно-епідеміологічного контролю щодня проводяться дослідження якості води. Вони підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.



Для економії часу ремонтних бригад населення просять докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, станом на 11:00 27 листопада виробники електроенергії покривають майже 80% потреб споживання, яке поступово зростає через похолодання.