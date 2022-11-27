Розмінування Харківщини: за минулу добу знешкоджено понад дві сотні вибухонебезпечних предметів

Піротехнічні підрозділи ДСНС у Харківській області обстежили кілометри автодоріг, ЛЕП та газопроводів.
Як триває гуманітарне розмінування Харківщини, розповіли у прес-службі ДСНС, повідомляє РЕДПОСТ.
Так, 26 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження 4,3 га території, 1 км ЛЕП, 1,3 км автомобільних доріг. Саперами виявлено та знешкоджено 223 одиниці ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалося 22 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 113 осіб особового складу та 44 одиниці техніки.
Починаючи з 8 вересня піротехніки обстежили 1590 га території, 237 км автомобільних доріг, 508,5 км ЛЕП, 154 км залізничних колій та 186 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 43 тис. 625 ВНП.
Нагадаємо, 26 листопада у селі Шульське Лозівського району загинув 62-річний чоловік, який підірвався на вибухонебезпечному предметі.
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