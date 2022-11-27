27.11.2022 18:05 Віталій Хінєвіч

Мобільний зв'язок в Україні відновлюється: де є складнощі у використанні

Станом на 9:00 ранку неділі, 27 листопада, доступність базових станцій мобільного зв’язку в Україні перевищувала 83%.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Повідомляється, що найкраща ситуація із забезпеченням мобільним зв’язком у Чернівецькій, Черкаській, Хмельницькій, Сумській, Рівненській, Полтавській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській і Закарпатській областях, де доступність базових станцій станом на ранок неділі перевищує 90% від їхньої загальної кількості.

Водночас складнощі зі зв’язком можуть відчувати мешканці Одеської області, де на ранок доступними були близько 70% базових станцій мобільних операторів. Також у Запорізькій області станом на ранок працює близько 50% базових станцій українських мобільних операторів, що пов’язано, перш за все, з «діяльністю» російських окупантів.

У решті регіонів, за даними на 9:00, доступність мереж коливалася від 70% до 90%. Поступово відновлюється мобільний зв'язок на нещодавно деокупованих територіях Херсонщини та Миколаївщини.

«Під час імовірних аварійних та планових відключень електропостачання у громадян подекуди можуть виникати труднощі з доступом до мережі операторів. У таких випадках, нагадаємо, можна використовувати Національний роумінг – можливість телефонувати та надсилати смс із мережі іншого оператора. Для цього в налаштуваннях вашого телефону треба вимкнути функцію автоматичного вибору мережі та підключитися до однієї з інших, доступних, мереж.

Ми просимо економно використовувати такий ресурс як мобільний зв’язок, щоб не перевантажувати мережі та в кожного з нас була можливість лишатися на зв’язку – будь ласка, за можливості користуйтесь фіксованим зв’язком, відмовтесь від споживання «важкого» контенту через мобільну мережу, вимкніть автозавантаження медіафайлів у месенджерах. Від цих простих дій кожного залежить стійкість мережі в умовах відключення живлення.

Також варто додати, що «стаціонарні телефони» громадян можуть працювати у разі відсутності живлення, якщо телефонна станція розміщена на енергонезалежному майданчику і якщо телефонний апарат у квартирі – «старого зразка»: підключений до телефонної розетки. На випадок тривалої відсутності зв’язку заздалегідь дізнайтеся, де розташований найближчий такий телефон до вас, запишіть адресу і контактні номери найближчих відділень екстрених служб, адреси Пунктів незламності, знайдіть на приймачах хвилю Українського радіо (мовить у FM- та AM-діапазонах), слідкуйте за офіційними повідомленнями органів державної влади»,- розповіли в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Нагадаємо, у Боровій встановили модульне відділення Центру екстреної медичної допомоги.