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13.10.2022  16:20   Віталій Хінєвіч

Українців просять не навантажувати мобільні мережі

Громадян закликають зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв’язку в Україні.

мобільний зв'язок
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 
Повідомляється, що українців просять тимчасово обмежити використання мобільного трафіку – вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео.
 
Також наголошується, що якщо поточний мобільний оператор недоступний, можливо користуватися національним роумінгом – для цього потрібно в налаштуваннях смартфону вимкнути автоматичний вибір мережі та обрати одну з доступних мереж інших операторів.
 
«Зв'язок уже є. Є практично в усіх куточках нашої країни. Мобільна мережа зараз працює в надскладних умовах, адже на сьогодні більшість базових станцій мобільного зв'язку, станцій комутації працюють на внутрішньому живленні», – зазначив голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь.
 
Источник:   Держспецзв’язк
 Тэги:  мобильная связь
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