13.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч
Українців просять не навантажувати мобільні мережі
Громадян закликають зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв’язку в Україні.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.
Повідомляється, що українців просять тимчасово обмежити використання мобільного трафіку – вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео.
Також наголошується, що якщо поточний мобільний оператор недоступний, можливо користуватися національним роумінгом – для цього потрібно в налаштуваннях смартфону вимкнути автоматичний вибір мережі та обрати одну з доступних мереж інших операторів.
«Зв'язок уже є. Є практично в усіх куточках нашої країни. Мобільна мережа зараз працює в надскладних умовах, адже на сьогодні більшість базових станцій мобільного зв'язку, станцій комутації працюють на внутрішньому живленні», – зазначив голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0