13.10.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Українців просять не навантажувати мобільні мережі

Громадян закликають зробити свій внесок у стабільну роботу мобільного зв’язку в Україні.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Повідомляється, що українців просять тимчасово обмежити використання мобільного трафіку – вимкнути автозавантаження медіафайлів у месенджерах, перейти зі споживання відео на текстовий контент або хоча б знизити роздільну здатність потокового відео.

Також наголошується, що якщо поточний мобільний оператор недоступний, можливо користуватися національним роумінгом – для цього потрібно в налаштуваннях смартфону вимкнути автоматичний вибір мережі та обрати одну з доступних мереж інших операторів.

«Зв'язок уже є. Є практично в усіх куточках нашої країни. Мобільна мережа зараз працює в надскладних умовах, адже на сьогодні більшість базових станцій мобільного зв'язку, станцій комутації працюють на внутрішньому живленні», – зазначив голова Держспецзв’язку України Юрій Щиголь.