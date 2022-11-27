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27.11.2022  19:30   Віталій Хінєвіч

Смачний картопляний гратен з печерицями

Картопляний гратен буде гарним доповненням сімейної вечері.

Смачний картопляний гратен з печерицями
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ.
 
Легка та смачна картопляна страва з гілочкою свіжого чебрецю вийде навіть у недосвідченого кухаря.
 
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
 
  • 2 столові ложки несоленого вершкового масла;
  • 1 маленька цибулина; 
  • 8-10 печериць нарізаних скибочками;
  • 1/4 чайної ложки дрібної солі;
  • 150 мл густих вершків;
  • 200 г тертого сиру пармезан;
  • 5 великих картоплин, очищених і тонко нарізаних;
  • 1 гілочка свіжого чебрецю плюс кілька листків свіжого чебрецю для прикраси (за бажанням).

Крок 1

У великій сковороді на середньо вогні розтопіть вершкове масло. Коли воно почне шипіти, додайте цибулю, тоненько нарізані гриби та сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки гриби не випустять рідину і почнуть підрум'янюватися, близько 5 хвилин. Додайте вершки і приблизно половину сиру. Викладіть картоплю в форму для запікання разом із грибами, укладаючи їх рівним шаром, і додайте гілочку чебрецю, якщо використовуєте та щільно накрийте алюмінієвою фольгою. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів.

Крок 2

Запікайте 25 хвилин, потім зніміть фольгу і посипте сиром, що залишився. Продовжуйте запікати ще 10–15 хвилин або поки картопля не стане м'якою. Прикрасьте листям чебрецю, якщо використовуєте, і подавайте гарячим.
 
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Тэги:  рецепт, кулинария
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