27.11.2022 19:30 Віталій Хінєвіч
Смачний картопляний гратен з печерицями
Картопляний гратен буде гарним доповненням сімейної вечері.
Легка та смачна картопляна страва з гілочкою свіжого чебрецю вийде навіть у недосвідченого кухаря.
Для приготування знадобляться такі інгредієнти:
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2 столові ложки несоленого вершкового масла;
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1 маленька цибулина;
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8-10 печериць нарізаних скибочками;
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1/4 чайної ложки дрібної солі;
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150 мл густих вершків;
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200 г тертого сиру пармезан;
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5 великих картоплин, очищених і тонко нарізаних;
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1 гілочка свіжого чебрецю плюс кілька листків свіжого чебрецю для прикраси (за бажанням).
Крок 1
У великій сковороді на середньо вогні розтопіть вершкове масло. Коли воно почне шипіти, додайте цибулю, тоненько нарізані гриби та сіль. Готуйте, періодично помішуючи, поки гриби не випустять рідину і почнуть підрум'янюватися, близько 5 хвилин. Додайте вершки і приблизно половину сиру. Викладіть картоплю в форму для запікання разом із грибами, укладаючи їх рівним шаром, і додайте гілочку чебрецю, якщо використовуєте та щільно накрийте алюмінієвою фольгою. Запікайте в духовці при температурі 200 градусів.
Крок 2
Запікайте 25 хвилин, потім зніміть фольгу і посипте сиром, що залишився. Продовжуйте запікати ще 10–15 хвилин або поки картопля не стане м'якою. Прикрасьте листям чебрецю, якщо використовуєте, і подавайте гарячим.
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