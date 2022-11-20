20.11.2022 19:30 Віталій Хінєвіч

Яблучно-грушевий кекс з цитрусами та горіхами

Спечений кекс можна зберігати у герметичному контейнері за кімнатної температури до 4 днів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ

Смачний кекс з нотками цитрусу не залишить байдужим жодного гостя.

Для приготування смаколика необхідні такі інгредієнти:

375 грамів пшеничного борошна;

1 чайна ложка харчової соди;

1 столова ложка розпушувача;

1/2 чайної ложки солі;

1 лимон;

1 середній апельсин;

400 г цукру;

4 великі яйця;;

180 мл рослинної олії

1 чайна ложка ванільного екстракту;

2 великі яблука , очищених і натертих на великій тертці;

1 стигла груша, очищена від шкірки і натерта на великій тертці;

100 г дрібно нарізаних горіхів, таких як волоські горіхи або пекан;

цукрова пудра для посипання.

Крок 1

У середній мисці змішайте борошно, харчову соду, розпушувач та сіль.

Крок 2

Зніміть цедру з лимона та апельсина, у вас має вийти приблизно 1 чайна ложка лимонної цедри та 1 столова ложка апельсинової цедри . Очистіть і викиньте шкірку, що залишилася з фруктів. Крупно наріжте м'якоть, видаливши насіння. Використовуючи занурювальний блендер або традиційний блендер, подрібніть м'якуш фруктів до повного розчинення. Залишіть 1/2 склянки пюре, а решту викиньте або використовуйте повторно, наприклад, розмішавши у газованій воді.

Крок 3

Перекладіть цедру лимона та апельсина у велику миску разом із цукровим піском і розітріть , поки цукор не стане вологим та ароматним. Додайте яйця, олію та ванільний екстракт і енергійно збийте віночком до отримання однорідної маси.

Крок 4

Використовуючи приблизно третину кожного інгредієнта, вмішайте суміш борошна і 1/2 склянки фруктового пюре в три додавання, що чергуються, добре збиваючи після кожного. Як тільки тісто загусне, ви можете використовувати дерев'яну ложку або гнучку лопатку для більш легкого перемішування. Вмішайте натерте яблуко, грушу та подрібнені горіхи. Вилийте тісто у форму, змащену олією, розрівнявши верх. Випікайте протягом 1 години в розігрітій духовці при температурі 180 градусів.

Крок 5

Перекладіть форму на решітку та дайте постояти 10 хвилин. Використовуйте маленьку гнучку лопатку або ніж із закругленими краями, щоб відокремити краї кексу від форми, а потім перевернути на решітку. Дайте кексу повністю охолонути, потім зберігайте або розріжте і подавайте, посипавши перед подачею цукровою пудрою.

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