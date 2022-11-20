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20.11.2022  20:15   Віталій Хінєвіч

Відключення світла в Україні 21 листопада: в Укренерго розповіли подробиці

Протягом вихідних днів вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання, незважаючи на різке похолодання.

світло
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.
 
Повідомляється, що 21 листопада, з 00:00 до 24:00 у всіх регіонах України будуть застосовані планові відключення. На понеділок, 21 листопада, додаткові аварійні відключення не прогнозуються.
 
«Ми продовжуємо робимо все можливе для повернення світла у ваші домівки. Нагадуємо, графіки погодинних відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням . 
 
"Укренерго" не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання»,- зазначили в Укренерго.
 
Нагадаємо, Укренерго застерігає українців від використання фейкого телеграм-каналу.
 
Источник:   Укренерго
 Тэги:  жкх
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