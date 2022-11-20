20.11.2022 17:00 Віталій Хінєвіч

Укренерго застерігає українців від використання фейкого телеграм-каналу

Низка телеграм-каналів та ботів поширює фейкову інформацію про нібито створений телеграм-канал Укренерго для сповіщення про відключення світла.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

Повідомляється, що Укренерго не створювало жодних спеціальних каналів про відключення електроенергії.

«Це чергова брехня. Її мета - збурити людей, втомлених відключеннями електроенергії, які застосовуються як вимушений захід внаслідок пошкодження енергетичної інфраструктури ракетними ударами ворога.

Інформацію про впровадження планових чи аварійний відключень в Україні ми щодня публікуємо на офіційній сторінці Укренерго у Facebook https://www.facebook.com/npcukrenergo та на офіційному телеграм каналі

Крім цього, Укренерго не володіє інформацією, про відключення саме на вашій вулиці та будинку. Графіки планових відключень складають та застосовують обленерго, перелік яких можна знайти за посиланням

«Укренерго» не відключає конкретні будинки, вулиці чи міста, а надає обленерго лише обсяги (мегавати), на які треба зменшити споживання.

Будьте уважними, користуючись соцмережами! Перевіряйте інформацію, звертайтесь до першоджерел, якими у даному випадку є «Укренерго» та оператори систем розподілу (обленерго).