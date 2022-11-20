20.11.2022 16:30 Віталій Хінєвіч

НБУ випустить пам'ятну медаль “Харків – місто героїв”

Національний банк України презентує низку пам'ятних медалей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на НБУ.

Повідомляється, що 19 листопада 2022 року на центральній площі вільного Херсона, який ще зовсім недавно був під російською окупацією, відбулася презентація першої пам’ятної медалі із серії, присвяченої містам героїв, – “Херсон – місто героїв”.

Дизайн пам’ятної медалі “Херсон – місто героїв”, розроблений художницею Наталією Фандіковою, відтворює краєвиди довоєнного міста Херсона – красивого, гармонійного, що надихає до життя, – у сплетінні історичних подій весни 2022 року, коли містяни сміливо та самовіддано протестували проти окупантів.

Особливий акцент віри в Перемогу зроблений авторкою через відтворення на пам’ятній медалі рядків з історичного роману Ліни Костенко “Берестечко”: Не допускай такої мислі, що бог покаже нам неласку. Життя людського строки стислі. Немає часу на поразку.

У свою чергу 21 листопада 2022 року пройде презентація пам’ятної медалі “Харків – місто героїв ”. Із нейзильберу, категорія якості карбування ‒ “спеціальний анциркулейтед”, тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

Також 25 листопада пройде презентація пам’ятної медалі “Маріуполь – місто героїв”. Із нейзильберу, категорія якості карбування ‒ “спеціальний анциркулейтед”, тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

05 грудня 2022 року відбудеться презентація пам’ятної медалі “Київщина. Міста героїв: Буча, Гостомель, Ірпінь”. Із нейзильберу, категорія якості карбування ‒ “спеціальний анциркулейтед”, тираж – до 100 000 шт. (у тому числі до 50 000 шт. – у 2022 році).

Нагадаємо, у Харкові відкрилась виставка "Харків – Залізобетон" та пройшов концерт (фото).