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20.11.2022  15:50   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усунули аварії на водоводах

У Харкові оперативно ліквідували ушкодження.

Харківські комунальники
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КП «Харківводоканал».
 
Повідомляється, що 19 листопада бригадами аварійно-відновлювальних робіт Комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» було оперативно ліквідовано 12 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 11 оглядових колодязів.
 
Як повідомили на підприємстві, ремонтники, незважаючи на ворожу агресію, що продовжується, продовжують інтенсивними темпами відновлювати подачу води. Ремонтні заходи на об'єктах водопровідного господарства міста виконують висококваліфіковані майстри. Бригади АВР застосовують передові напрацювання та мають у своєму розпорядженні необхідну спецтехніку, обладнання, механізми та матеріали.
 
Ось і сьогодні, 20 листопада, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» заплановано проведення ремонтних робіт на 17 ділянках трубопроводів холодного водопостачання.
 
Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
 
Для економії часу ремонтних бригад просимо докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.
 
Источник:   Харківводоканал
 Тэги:  жкх, харьков
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