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20.11.2022  15:15   Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 21 листопада

Синоптики прогнозують похмуру погоду.

Погода в Україні
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що в Україні 21 листопада буде хмарна погода. У північних, Чернівецькій, Хмельницькій, Вінницькій та Черкаській областях вночі невеликий сніг, вдень значний мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. На решті території дощі, вночі місцями з мокрим снігом; вдень на південному сході та крайньому заході без опадів.
 
В Україні, крім південних та південно-східних областей, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східний, у південних та східних областях південний, 7-12 м/с, на півдні вдень місцями пориви 15-20 м/с.
 
Температура в західних та північних областях вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; в більшості центральних областей та на Закарпатті вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°; у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі 3-8° тепла, вдень 11-16°, в Криму до 20°.
 
Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода
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