21.11.2022 17:14 Дмитро Колонєй

Нацбанк випустив медаль, присвячену Харкову - місту героїв

Пам’ятну медаль меру Харкова Ігорю Терехову вручив голова Національного банку України Андрій Пишний.



Нацбанк випустив медаль, присвячену Харкову - місту героїв



Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Міскраду, офіційна церемонія вручення Харкову пам’ятної медалі «Місто героїв - Харків» відбулася сьогодні. Пам’ятну медаль міському голові Ігорю Терехову вручив голова Національного банку України Андрій Пишний. Він зазначив, що з перших годин повномасштабної війни Харків прийняв на себе один із найжорстокіших ударів і гідно тримає його донині. За його словами, якщо у квітні Харків був схожий на пораненого бійця, то сьогодні цей боєць вже впевнено стоїть на ногах.

«Місто живе, дихає на повні груди навіть попри те, що удари та обстріли не припиняються і у нас попереду, напевно, одна з найбільш драматичних зим, які коли-небудь переживала Україна. Немає жодних сумнівів у тому, що Харків вистоїть. Сила Харкова у харків’янах, а сила харків’ян - у гідності і свободі. Тож сьогодні, в День Гідності та Свободи, ми саме там, де повинні бути. І я хочу віддати вам належне і сказати дякую за ці дев’ять місяців, за вашу гідність, прагнення до свободи і здатність боротися», - зазначив Андрій Пишний.

Своєю чергою Ігор Терехов зазначив, що отримана відзнака є заслугою усіх харків’ян.

«Я дуже вдячний усім харків’янам, усім нашим героям – вчителям, лікарям, робітникам комунальних служб, волонтерам, усім, хто зараз, як єдина дружня родина, відстоює свій рідний Харків і всю Україну», - зауважив міський голова.

Довідка. Національний банк України започаткував серію пам’ятних медалей, присвячених містам та їхнім мужнім жителям і захисникам, які проявили героїзм та стійкість під час відсічі збройній агресії рф проти України. Першою презентували медаль «Херсон – місто героїв». У серії також заплановано випуск медалей, присвячених містам героїв – Маріуполю, розстріляній Київщині (Бучі, Гостомелю, Ірпеню) та іншим містам. Усі медалі виготовлені із нейзильберу тиражем до 100 тис. шт. кожна.