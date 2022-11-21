21.11.2022 16:58 Дмитро Колонєй

Харківські комунальники усувають понад два десятки дефектів на мережах щодня

Про це інформує КП «Харківські теплові мережі».



Харківські комунальники усувають понад два десятки дефектів на мережах щодня



Як повідояляє РЕДПОСТ , із посиланням на КП «Харківські теплові мережі», фахівці підприємства за тиждень усунули 171 дефект на мережах центрального опалення та гарячого водопостачання.

Зокрема, напередодні на внутрішньоквартальних мережах було ліквідовано 14 пошкоджень. Фахівці ХТМ продовжують постійно здійснювати обходи магістральних районів, вести моніторинг підживлення в системі, оперативно локалізувати й усувати витоки теплоносія. Роботи тривають цілодобово.

«Потепління, яке прогнозують синоптики на вечір, до 10 градусів вище нуля дозволить теплоенергетикам прискорити роботи на окремих ділянках мереж, де виникли проблеми», - зазначили там.

Крім того, триває підготовка пунктів обігріву. Найбільше уваги приділяється об'єктам, які призначені для прийому населення.