18.11.2023 13:15 Віталій Хінєвіч

НБУ презентував пам’ятну медаль, присвячену сержантському корпусу Збройних Сил України

До Дня сержанта Збройних Сил України, який п’ятий рік поспіль відзначають в Україні 18 листопада, Голова Національного банку України Андрій Пишний разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним презентували нову пам’ятну медаль «Сержантський корпус», передає РЕДПОСТ .

Фото: НБУ

Вона присвячена сержантському і старшинському складу Збройних Сил України та є відзначенням їхнього подвигу та титанічної щоденної роботи із забезпечення боєздатності військ.

На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено гасло сержантів і старшин Збройних Сил України СЛІДУЙ ЗА МНОЮ! РОБИ ЯК Я!, у центрі зображено українського сержанта-лідера, який веде за собою солдатів у бій, угорі – малий Державний Герб України та напис УКРАЇНА, рік карбування 2023, логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від зображення сержанта).

На реверсі медалі розміщено написи: СЕРЖАНТСЬКИЙ КОРПУС ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ, девіз сержантського і старшинського складу Збройних Сил України – ЧЕСТЬ, ВІДДАНІСТЬ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, ПРОФЕСІОНАЛІЗМ (по колу), в центрі на дзеркальному тлі зображено символіку Сержантського корпусу Збройних Сил України та стилізований тризуб, що використовується Збройними Силами України.

Під час презентації Голова Національного банку Андрій Пишний та Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний вручили медалі чотирьом сержантам. Урочисто були відзначені:

майстер-старшина Денис Скупий, заступник командира військової частини;

штаб-сержант Євгеній Охременко, командир навчального взводу підготовки базового рівня військової частини;

головний сержант Володимир Химич, сержант-інструктор взводу підготовки інструкторів підвищеного TA академічного рівня військової частини;

старший майстер-сержант Юрій Климкін, заступник начальника КЛССС ЦППК НУОУ.

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