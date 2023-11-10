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10.11.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

В обігу з’явиться пам’ятна монета "Антонівський міст" – НБУ

Національний банк України 10 листопада 2023 року вводить в обіг нову обігову пам’ятну монету "Антонівський міст", передає РЕДПОСТ .

 
Монета присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому.
 
Випуском цієї монети Національний банк продовжує практику карбування обігових пам’ятних монет з воєнної тематики. Зокрема, до кінця 2023 року планується введення в обіг ще однієї такої монети, що буде присвячена Збройним Силам України.
 
За своїми характеристиками обігова пам’ятна монета "Антонівський міст" ідентична звичайній обіговій монеті номіналом 10 гривень зразка 2018 року. Проте її реверс – тематичний та містить стилізоване зображення Антонівського мосту та річки Дніпро з висоти пташиного лету, а також транспортні розв’язки на обох кінцях мосту, що роблять його цікавим і оригінальним.
 
Аверс монети – ідентичний із аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року, на ньому в центрі, в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та герб України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, монета
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