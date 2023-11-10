10.11.2023 15:00 Віталій Хінєвіч

Катував цивільне населення на Харківщині: СБУ ідентифікувала ще одного воєнного злочинця

Правоохоронці встановили особу чергового російського воєнного злочинця, який знущався над цивільним населенням під час захоплення частини Харківської області.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на речника в Управлінні СБ України в Харківській області Владислава Абдулу, ним виявився Самойлов Володимир, уродженець Бєлгородської області, рф, який перебував на території Липецької та Дергачівської громад під час захоплення Харківщини.

Спільно з іншими рашистами він катував цивільне населення, намагаючись примусити їх до співпраці з окупаційною владою та «вибити» інформацію про позиції ЗСУ. Загарбники силоміць затримували місцевих мешканців та відвозили до облаштованої ними катівні.

Під час допитів окупанти застосовували фізичну силу, погрожували позбавленням життя, катували електрострумом, імітували розстріл, а також через рушник лили на обличчя воду, блокуючи тим самим доступ повітря.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за ч.2 ст.28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для встановлення його місця перебування та притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Слідчо-оперативні дії проводили співробітники СБУ Харківської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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