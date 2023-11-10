10.11.2023 15:23 Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 11,4 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 9 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 11 га території, з них 1,7 га за допомогою машин механізованого розмінування, 10 км ліній електропередач, 910 м автомобільних доріг, 12 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.



Саперами виявлено та знешкоджено 86 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 168 саперів та 71 одиниці техніки.



Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4069 га території 281,6 км автомобільних доріг, 2872 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 83 тис. 730 ВНП.

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