    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
10.11.2023  15:23   Рита Парфенова

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Минулої доби вибухотехніки ДСНС обстежили більше 11,4 га території та знешкодили 86 вибухонебезпечних предметів.

сапери ДСНС у Харківській області

У пресслужбі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 9 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 11 га території, з них 1,7 га за допомогою машин механізованого розмінування, 10 км ліній електропередач, 910 м автомобільних доріг, 12 приватних домогосподарств у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 86 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучалися 33 піротехнічні розрахунки ДСНС у складі 168 саперів та 71 одиниці техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4069 га території 281,6 км автомобільних доріг, 2872 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 217,7 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 83 тис. 730 ВНП.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі поблизу села Морозівка підірвалась машина механізованого розмінування.

 

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.11 Надзвичайні події На півночі від Харкова пролунають вибухи: причина 09.11 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків 08.11 Надзвичайні події Більше ніж тисячу вибухових предметів знешкодили рятувальники Харківщини протягом доби
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 