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16.10.2023  18:05   Віталій Хінєвіч

У НБУ розповіли, яких банкнот в Україні найбільше перебуває в обігу

За дев’ять місяців 2023 року попит на готівку дещо знизився порівняно з аналогічним періодом минулого року.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Національний банк України.
 
Зазначається, що динаміка готівки відображає традиційні сезонні тренди і, попри номінальне зростання її обсягів, зберігається повільна, але стійка тенденція до зменшення частки готівки у структурі грошової маси.
 
Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень (27,9% від загальної кількості банкнот в обігу), монет номіналом 10 копійок (28,2% від загальної кількості монет в обігу). 
 
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Найменше в готівковому обігу перебуває банкнот номіналами 50 гривень (4,5% від загальної кількості банкнот в обігу) та 10 гривень (3,3%), що поступово замінюється відповідними монетами; серед обігових монет – номіналом 10 гривень (близько 1,3% від загальної кількості монет в обігу).
 
 
 
Источник:   НБУ
 Тэги:  нбу, гроші
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