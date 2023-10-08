08.10.2023 16:00 Дмитро Колонєй

Подорожчала майже вся молочка: у чому справа

Пояснення щодо змін у ціні молочної продукції надав експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Agro Portal, більшість молочних продуктів подорожчали. Моніторинг зробили у Асоціації виробників молока,

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Експерти станом на кінець вересня зафіксували такі ціни:

молоко пастеризоване 2,5% — 40,45 грн/кг (+0,72% до серпня і +7% до минулорічного періоду);

кефір 2,5% — 50,91 грн/кг (+0,30% та +3,16% відповідно);

сметана 15% — 110,73 грн/кг (-0,06% та +16% відповідно);

йогурт питний — 69,50 грн/кг (+1,15% та -0,53% відповідно);

йогурт в стаканах — 120,54 грн/кг (+6,23% та +18,38% відповідно);

сир кисломолочний 9% — 187,70 грн/кг (-0,55% та +8,93% відповідно);

вершкове масло 72,5-73% вітчизняне — 350,09 грн/кг (+0,18% та +14,87% відповідно);

сир «Український» 50% — 412,20 грн/кг (-0,21% до серпня і +28,62% до вересня минулого року);

«Моцарелла» українського походження — 376,83 грн/кг (+5,53% та +31,92% відповідно).

Ситуацію прояснив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Чому дорожчає молочка

зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику; підвищення закупівельних цін на сировину внаслідок скорочення її виробництва через сильну спеку в липні-серпні; скорочення поголів’я корів після нападу РФ.

Що буде далі

Закупівельні цін, а через те й ціни у торгівельних центрах у жовтні можуть зростати через обмежену пропозицію молока-сировини на внутрішньому ринку.

Якщо молочні продукти суттєво дорожчатимуть в перспективі, це може призвести до скорочення їх споживання з боку українців, оскільки їх платоспроможність залишається обмеженою в умовах війни.