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08.10.2023  16:00   Дмитро Колонєй

Подорожчала майже вся молочка: у чому справа

Пояснення щодо змін у ціні молочної продукції надав експерт.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Agro Portal, більшість молочних продуктів подорожчали. Моніторинг зробили у Асоціації виробників молока, 
 
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Експерти станом на кінець вересня зафіксували такі ціни:
 
  • молоко пастеризоване 2,5% — 40,45 грн/кг (+0,72% до серпня і +7% до минулорічного періоду);
  • кефір 2,5% — 50,91 грн/кг (+0,30% та +3,16% відповідно);
  • сметана 15% — 110,73 грн/кг (-0,06% та +16%  відповідно); 
  • йогурт питний — 69,50 грн/кг (+1,15% та -0,53% відповідно); 
  • йогурт в стаканах — 120,54 грн/кг (+6,23%  та +18,38% відповідно); 
  • сир кисломолочний 9% — 187,70 грн/кг (-0,55% та +8,93% відповідно);
  • вершкове масло 72,5-73% вітчизняне — 350,09 грн/кг (+0,18% та +14,87% відповідно); 
  • сир «Український» 50% — 412,20 грн/кг (-0,21% до серпня і +28,62% до вересня минулого року);
  • «Моцарелла» українського походження — 376,83 грн/кг (+5,53% та +31,92% відповідно). 
Ситуацію прояснив аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.
 

Чому дорожчає молочка

 
 
  1. зростання витрат переробних підприємств на електроенергію, паливо і логістику;
  2. підвищення закупівельних цін на сировину внаслідок скорочення її виробництва через сильну спеку в липні-серпні;
  3. скорочення поголів’я корів після нападу РФ.
 

Що буде далі

 
Закупівельні цін, а через те й ціни у торгівельних центрах у жовтні можуть зростати через  обмежену пропозицію молока-сировини на внутрішньому ринку.
Якщо молочні продукти суттєво дорожчатимуть в перспективі, це може призвести до скорочення їх споживання з боку українців, оскільки їх платоспроможність залишається обмеженою в умовах війни.
 
Источник:   Agro Portal
 Тэги:  прогноз, ціни, молочна продукція
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