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08.10.2023  16:41   Дмитро Колонєй

Буданов і Сирський розкрили секрет успіху контрнаступу на Харківщині

Українським захисникам вдалося звільнити від окупантів майже всю Харківщину.


Буданов і Сирський розкрили секрет успіху контрнаступу на Харківщині
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на 24 Канал у чому секрет успішності Слобожанського контрнаступу розповіли очільник ГУР Кирило Буданов та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.
 
Раптовість і швидкість, і рішучість дій, – підкреслив Буданов.
 
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Командир спеціальної штурмової роти спецпідрозділу ГУР Kraken "Чіча" зауважив, що це професіоналізм. Робили все секретно, тихо.
 
Начальник управління СБУ Харківщини розповів, що однією з основних умов, яку доводили до всіх – комбригів, командирів середньої ланки тощо, була саме таємничість.
 
Навіть окремим військовослужбовцям рядового складу доводили їх цілі і задачі вже в останній момент,
– зауважив Олександр Куць.
 
Сирський назвав головну проблему росіян під час контрнаступу ЗСУ
 
"Самі темпи наступу були такі, що противник не міг зрозуміти, де власне перебувають наші війська, тобто війська були постійно в динаміці. Тому це для росіян була проблема. Вони звикли до ведення вогню по статичних цілях", – підкреслив командувач Сухопутних військ.
 
Источник:   24 Канал
 Тэги:  агрессия россии, контранступ, харків
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