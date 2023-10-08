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08.10.2023  17:19   Дмитро Колонєй

Харківська вихователька перемогла на «Global Teacher Prize Ukraine»

Вікторія Душина, яка працює у харківському дошкільному навчальному закладі, отримала престижну національну премію.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Міськраду, вихователька дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №353 Вікторія Душина стала переможницею національної премії «Global Teacher Prize Ukraine» у номінації «Дошкілля».
 
Харків'янку привітали міністр освіти та науки України Оксен Лісовий та голова секції освіти ЮНІСЕФ в Україні Еммануель Абрю..
 
 
 
Початок війни Вікторія Душина провела разом з вихованцями під обстрілами. Після евакуації з Харкова до одного з сіл вона створила клуб для дітей ВПО, де проводила уроки та інші заходи. Повернувшись до Харкова, Вікторія Душина продовжує працювати онлайн та шукає можливості для проведення офлайн-занять у дитячому садку.
 
«Global Teacher Prize Ukraine» - національна премія, яку з 2017 року вручають педагогам, які впроваджують освітні нововведення. Цього року фіналістів відзначили у п'яти номінаціях (у номінації «Дошкілля» - вперше). Кожен з переможців отримав від ЮНІСЕФ грант у розмірі 1 млн грн на здійснення своєї освітньої мрії.
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  перемога, премія, харків
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