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08.10.2023  15:33   Дмитро Колонєй

На Харківщині, через обстріли ворога, постраждали троє літніх людей

Правоохоронці Харківщини відкрили кримінальні провадження за фактами злочинних дій окупантів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУ Нацполіції, ракетами С-300 окупанти обстріляли село Пересічне Харківського району. Пошкоджені дахи, скління, фасади двоповерхових будинків та автомобілі. В результаті постраждали 64-річна жінка, 68 та 66-річні чоловіки. Від госпіталізації вони відмовилися.
 
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Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджені будівлі та майно агропідприємства. 
У селі Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджений приватний будинок. 
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки. 
 
 
Источник:   ГУ Нацполіції
 Тэги:  агрессия россии, обстріл, харків
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