    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Впало близько десяти дерев у Харкові: комунальники ліквідують наслідки негоди
08.10.2023  14:55   Дмитро Колонєй

Впало близько десяти дерев у Харкові: комунальники ліквідують наслідки негоди

У п'яти районах Харкова, яі постраждали від негоди, працюють бригади трьох комунальних підприємств міста.

Впало близько десяти дерев у п'яти районах Харкова через негоду
 
Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, через негоду 8 жовтня 2023 року до служби «1562» надійшло 11 заявок щодо повалених дерев і гілок у
  • Немишлянському;
  • Шевченківському;
  • Салтівському;
  • Індустріальному та
  • Київському районах.
Впало близько десяти дерев у п'яти районах Харкова через негоду
 
Впало близько десяти дерев у п'яти районах Харкова через негоду
 
Бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» оперативно виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Впало близько десяти дерев у п'яти районах Харкова через негоду
 
Фахівці КП «Міськсвітло» зробили два виїзди на обрив мереж електропостачання в Немишлянський та Індустріальний райони. В обох випадках на лінії вуличного та зовнішнього освітлення впали дерева.
 
Впало близько десяти дерев у п'яти районах Харкова через негоду
 
 
Источник:   Міськрада
 Тэги:  комунальники, впорядкування, харків, негода
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
05.10 ЖКГ Комунальники Харкова впорядковували схили водойм міста 03.10 ЖКГ Комунальники Харкова ремонтують будинки на Холодній горі 02.10 ЖКГ Ремонтники Харкова виконують майже 200 заявок за добу
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 