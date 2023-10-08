08.10.2023 14:55 Дмитро Колонєй

Впало близько десяти дерев у Харкові: комунальники ліквідують наслідки негоди

У п'яти районах Харкова, яі постраждали від негоди, працюють бригади трьох комунальних підприємств міста.

Як повідомлє РЕДПОСТ, із посиланням на Департамент житлово-комунального господарства, через негоду 8 жовтня 2023 року до служби «1562» надійшло 11 заявок щодо повалених дерев і гілок у

Немишлянському;

Шевченківському;

Салтівському;

Індустріальному та

Київському районах.

Бригади СКП «Харківзеленбуд» і КП «Харківблагоустрій» оперативно виїхали на місця викликів для усунення аварійних ситуацій. Комунальники прибрали з проїжджих частин і прибудинкових територій повалені дерева та великі гілки, а потім розпиляли їх.

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Фахівці КП «Міськсвітло» зробили два виїзди на обрив мереж електропостачання в Немишлянський та Індустріальний райони. В обох випадках на лінії вуличного та зовнішнього освітлення впали дерева.