Впало близько десяти дерев у Харкові: комунальники ліквідують наслідки негоди

У п'яти районах Харкова, яі постраждали від негоди, працюють бригади трьох комунальних підприємств міста.
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День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
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