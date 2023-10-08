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08.10.2023  14:21   Рита Парфенова

Військові рф посилюють дії на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські військові намагаються посилити бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку

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Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

За його даними, рф 546 разів обстрілювала українські позиції упродовж 7 жовтня, 16 разів використовувала штурмовики СУ-25, СУ-35 та гелікоптери К-52.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 жовтня 2023 року.
Тэги:  війна, харків
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