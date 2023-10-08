Військові рф посилюють дії на Лимано-Куп'янському напрямку

Російські військові намагаються посилити бойові дії на Лимано-Куп'янському напрямку
Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
За його даними, рф 546 разів обстрілювала українські позиції упродовж 7 жовтня, 16 разів використовувала штурмовики СУ-25, СУ-35 та гелікоптери К-52.
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