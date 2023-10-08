08.10.2023 08:09 Рита Парфенова

Ворог посилив атаки на Куп'янському напрямку

Протягом останні доби Сили оборони відбили 13 атак військових рф під Синьківкою та Іванівкою Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.



Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали ракетного удару по селу Пересічне Харківської області.



Авіаційних ударів зазнали населені пункти Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане.



Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

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Бойова обстановка на Харківщині наступна:

на Слобожанському напрямку противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області;

на Куп’янському напрямку, в зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця”, наші захисники відбили 13 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 жовтня 2023 року.