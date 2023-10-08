Ворог посилив атаки на Куп'янському напрямку

Протягом останні доби Сили оборони відбили 13 атак військових рф під Синьківкою та Іванівкою Харківської області.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ.
Минулої доби кремлівські терористичні війська завдали ракетного удару по селу Пересічне Харківської області.
Авіаційних ударів зазнали населені пункти Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане.
Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 7 жовтня 2023 року.
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День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
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