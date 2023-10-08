На Харківщині рятувальники виїжджали на дві пожежі після обстрілів ворога

Минулої доби рятувальники 20 разыв виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби рятувальники виїжджали на дві пожежі після обстрілів ворога:
Перша зафіксована близько 07:50 на території одного із сільськогосподарських підприємств у с. Курилівка Курилівської громади. Там горіла солома в тюках, що зберігалась у складському приміщенні. Вогонь ліквідували о 08:57.
Близько 10:00 російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками у с. Пересічне Солоницівської громади. В результаті вибуху в будинках були пошкоджені дахи, фасади та вибите скло. На одному з балконів сталось загоряння, яке було ліквідоване до прибуття підрозділів ДСНС. Після обстеження усіх будівель та території, рятувальники Харківського районного управління ДСНС та місцевої пожежної команди Солоницівської громади спільно з працівниками комунальних служб допомагали постраждалим мешканцям ліквідовувати наслідки ракетного удару. На місці події співробітники служби порятунку та комунальники накривали гідробар'єрною плівкою пошкоджені покрівлі та вікна двоповерхівок. Всього до робіт було залучено 10 чоловік особового складу ДСНС.
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