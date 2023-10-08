08.10.2023 08:40 Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники виїжджали на дві пожежі після обстрілів ворога

Минулої доби рятувальники 20 разыв виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби рятувальники виїжджали на дві пожежі після обстрілів ворога:

Перша зафіксована близько 07:50 на території одного із сільськогосподарських підприємств у с. Курилівка Курилівської громади. Там горіла солома в тюках, що зберігалась у складському приміщенні. Вогонь ліквідували о 08:57.

Близько 10:00 російська ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками у с. Пересічне Солоницівської громади. В результаті вибуху в будинках були пошкоджені дахи, фасади та вибите скло. На одному з балконів сталось загоряння, яке було ліквідоване до прибуття підрозділів ДСНС. Після обстеження усіх будівель та території, рятувальники Харківського районного управління ДСНС та місцевої пожежної команди Солоницівської громади спільно з працівниками комунальних служб допомагали постраждалим мешканцям ліквідовувати наслідки ракетного удару. На місці події співробітники служби порятунку та комунальники накривали гідробар'єрною плівкою пошкоджені покрівлі та вікна двоповерхівок. Всього до робіт було залучено 10 чоловік особового складу ДСНС.

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Загалом протягом доби з 7 по 8 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснено 39 оперативних виїздів, з яких:

20 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинені ворожими обстрілами;

11 – допомога населенню і комунальним службам;

2 – чергування;

6 – інші виїзди.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 жовтня 2023 року.



