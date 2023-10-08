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08.10.2023  09:20   Рита Парфенова

Про наслідки обстрілів Харківщини протягом доби розповіли в ХОВА

Минулої доби, російські окупанти використовуючи артилерію, міномети та авіацію, здійснили обстріли населених пунктів в Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.


Фото: Прокуратура Харківської області
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на пресслужбу ХОВА, військова агресія рф призвела до небезпеки для мирних жителів та інфраструктури цих районів.

Зокрема, обстрілів зазнали:

  • село Чернещина Ізюмського району. У результаті удару керованою авіабомбою у  були пошкоджені будівлі та майно агропідприємства;
  • село Кіндрашівка Куп'янського району. Приватний будинок отримав пошкодження внаслідок мінометного обстрілу.
  • село Пересічне Харківського району. У результаті ракетного удару були пошкоджені дахи, фасади та вікна п'яти багатоповерхових житлових будинків, і також спалахнула пожежа. Також пошкоджено чотири автомобілі. Двоє людей, чоловік 66 років і жінка 64 років, звернулися до лікарів через гостру реакцію на стрес, але госпіталізація не була необхідною.
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Крім того, окупанти обстрілювали села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка в Куп'янському районі, місто Вовчанськ та село Плетенівка в Чугуївському районі.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 жовтня 2023 року.

 

Источник:   Телеграм Олега Синєгубова
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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