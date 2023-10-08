Про наслідки обстрілів Харківщини протягом доби розповіли в ХОВА

Минулої доби, російські окупанти використовуючи артилерію, міномети та авіацію, здійснили обстріли населених пунктів в Харківському, Богодухівському, Чугуївському, Куп'янському та Ізюмському районах.
Зокрема, обстрілів зазнали:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 8 жовтня 2023 року.
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День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
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