08.10.2023 10:04 Рита Парфенова

На Харківщині жінка отруїлася чадним газом

Під час пожежі, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждала 67-річна жінка.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Пожежа сталася о 18:25 у її власному будинку у селі Рубіжне, що належить до Лозівської громади.



Вогнем були пошкоджені домашні речі та меблі на площі 50 квадратних метрів.

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Внаслідок пожежі постраждала 67-річна жінка. Вона отримала отруєння чадним газом, проте відмовилась від госпіталізації.

О 20:36 пожежу було успішно ліквідовано вогнеборцями з 24-ї Державної рятувальної пожежно-рятувальної частини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами.