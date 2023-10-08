На Харківщині жінка отруїлася чадним газом

Під час пожежі, яка виникла внаслідок короткого замкнення електричної мережі, постраждала 67-річна жінка.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Пожежа сталася о 18:25 у її власному будинку у селі Рубіжне, що належить до Лозівської громади.
Вогнем були пошкоджені домашні речі та меблі на площі 50 квадратних метрів.
О 20:36 пожежу було успішно ліквідовано вогнеборцями з 24-ї Державної рятувальної пожежно-рятувальної частини.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники 20 разів виїжджали на гасіння пожеж, 2 з яких були спричинені ворожими обстрілами.
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