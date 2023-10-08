08.10.2023 07:30 Рита Парфенова

8 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.

День юриста України об'єднує юристів, адвокатів, суддів та всіх, хто так чи інакше пов'язаний із юриспруденцією.



Професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гаслу «Знати право, служити праву, захищати право», відзначається з 1997 року.



Для українського суспільства, як і для населення будь-якої країни, професія юриста є дуже важливою, адже саме на правознавчу спільноту покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, удосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення та підвищення правосвідомості та правової культури українців.



Юристи вважають, що з державою все гаразд, якщо її основний Закон – Конституція – не обмежує прав і свобод громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. А завдання самих юристів служити закону та стояти на захисті цих прав та свобод.



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Щороку другої неділі жовтня в Україні відзначають День художника. Свято з'явилося в українському офіційному календарі 1998 року, після того, як 9 жовтня 1998 року другий президент України Леонід Данилович Кучма підтримав ініціативу Спілки художників України та підписав Указ N 1132/98 «Про день художника».



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Ще одне «ковзне» свято – День працівників санітарно-епідеміологічної служби – встановлено Указом Президента від 5 жовтня 2004 року. Державна санітарно-епідеміологічна служба України вже понад 80 років є ефективною складовою галузі охорони здоров'я, яка забезпечує реалізацію державної політики у сфері профілактичної медицини, стоїть на варті здоров'я та працездатності людей, захищає їх від небезпечних інфекційних захворювань.

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Народні прикмети

В народі цей день називали Курник або Капустки. Було заведено різати свіську птицю на продаж, а також рубати та квасити капусту. Існує повір’я, згідно з яким засолена раніше капуста скисне. Окрім того, в цей день готували пиріжки з капустою.

Що не можна робити 8 довтня

Заборонено сердитися, влаштовувати скандали та використовувати лайливі слова.

Не можна відмовляти у допомозі нужденним.

Небажано піднімати знайдені на землі речі та гроші.

Також цього дня

1886 року відкрито Харківську громадську бібліотеку (нині імені Короленка). У трикімнатному флігелі на Миколаївській площі (зараз пл. Конституції) читачів обслуговували п'ятеро службовців; фонд налічував 1700 екземплярів видань.



1896 – вперше опубліковано індекс Доу-Джонса, який став головним показником ситуації на американських біржах.



1906 - у Лондоні перукар Карл Несслер запатентував спосіб і пристрій для завивки волосся під назвою Dauerwelle (нім. "тривала хвиля"), російською - перманент, шестимісячна або хімічна завивка. Тоді волосся клієнтки завивало на дюжину бігуді загальною вагою близько 9 кілограмів і фіксувало в такому положенні протягом 6 годин.



1920 – народився Френк Герберт, американський письменник-фантаст, відомий насамперед як автор циклу «Хроніки Дюни».



1926 – народилася Луїза Хей, американський психолог зі світовим ім'ям, автор унікальної методики роботи над собою за формулою «Я люблю себе», автор великої кількості бестселерів з мотивації.



1926 – відбувся перший у світі футбольний репортаж з радіо (про матч «Славія» (Прага) – МТК (Будапешт)).



1938 – розстріляно українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича.



1939 – народився Пол Хоган, австралійський кіноактор («Крокодил Данді»).



1943 – народився Чеві Чейз (справжнє ім'я – Корнеліус Крейн Чейз), американський кіноактор («Три амігоси», «Сповідь невидимки», «Європейська відпустка»).



1949 – народилася Сігурні Уівер, американська актриса, що прославилася роллю лейтенанта Ріплі, яка безстрашно розправилася з Чужими.



1961 – у Переяславі-Хмельницькому відкрито пам'ятник на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією.



1967 – вперше застосовано трубки для визначення алкоголю у водіїв.



1970 – народився Метт Деймон, американський актор («11 друзів Оушена», «Ідентифікація Борна», «Відступники», «Зараження»).



1991 – ухвалено Закон «Про громадянство України».



1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.



1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Іменини відзначають:

Герман, Євген, Євфросинія, Максим, Микола, Олександр, Павло, Прохор, Роман, Сергій, Федір.