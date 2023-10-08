08.10.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Відповідний час презентувати власні проекти та набирати команду однодумців для їх реалізації. Сьогодні завдатки лідера допоможуть повести людей за собою.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Старанніше вибирайте справи, якими вам пропонують зайнятися. Може статися так, що розпочате сьогодні у майбутньому відіграє важливу роль у особистому житті чи фінансовому добробуті.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Ваші вчинки або висловлювання можуть бути критичними з боку оточуючих. Зірки радять не сприймати це в багнети, а спробувати поглянути на себе очима критикуючих. Може, справді треба попрацювати над собою?

Рак (22 червня – 23 липня)

Прагнення поділитися ідеями з оточуючими знайдуть з їхнього боку доброзичливий відгук. Зірки радять поєднати приємне з корисним та спрямувати свої зусилля на допомогу ближньому.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Навколишні схильні звалити на вас купу справ. Щоб зупинити потік поручителів, зображуйте стовідсоткове завантаження.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Ваш вплив на оточуючих сьогодні більший за звичайний. І включивши десь особисту чарівність, десь – дар переконання, зумієте спонукати оточуючих діяти так, як це потрібно вам.

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Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Як би ви не були впевнені у своїй правоті, наполягати на цьому не слід. Намагайтеся знайти спільні точки дотику з оточуючими, а не навпаки, інакше неминучі образи та конфлікти.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Пам'ятайте: не завжди перше рішення – найкраще. Намагайтеся розглянути хоча б парочку, якщо не всі варіанти і лише потім робити остаточний вибір.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Спокійний та розмірений день. Більшість питань здатні вирішитися і без вашої участі, зірки радять розслабитися і зробити перепочинок.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Опинитися в потрібному місці в потрібний час – зірки обіцяють забезпечити вам це дуже важливе доданок успіху. Головне – довіряти інтуїції і не прогаяти момент, щоб зарекомендувати себе перед корисними людьми.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Вас можуть викликати на килим як начальство, так і старші родичі. Головне, не пасувати і в потрібний момент вставити свій козир - справити хороше враження сьогодні просто необхідно.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Не виключено, що до вас потягнеться народна стежка охочих дізнатися про думку чи експертний висновок з будь-яких питань. Намагайтеся виходити за рамки свого досвіду, і зумієте зміцнити авторитет.