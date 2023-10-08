Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 жовтня очікується хмарна погода. Вночі дощ. Вдень дощ, місцями значний.
Вітер західний, 7–12 м/с; вночі пориви 17–22 м/с; вдень 15–20 м/с.
Температура повітря: протягом доби 7–12° тепла.
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День вдалий у фінансовому плані. Причому як для отримання грошової винагороди за виконану роботу, так і для початку нових проектів. Сумнівні пропозиції відкидайте на корені.
У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.
Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.
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