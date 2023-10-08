08.10.2023 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 жовтня

У Харкові на нас чекає похмура погода, яка проясниться тільки ввечері. Вранці розпочнеться сильний дощ, але він повинен закінчитися ще до приходу вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 жовтня очікується хмарна погода. Вночі дощ. Вдень дощ, місцями значний.

Вітер західний, 7–12 м/с; вночі пориви 17–22 м/с; вдень 15–20 м/с.

Температура повітря: протягом доби 7–12° тепла.

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Народні прикмети

Наші пращури підмітили: якщо цього дня сприятлива погода, то збережеться вона на три тижні.

Дме південний вітер — зима буде теплою, західний — сніжний, північний — холодною.

Якщо у цей день випав перший сніг, то зима прийде не раніше за середину листопада.