07.10.2023 21:45 Віталій Хінєвіч

Рецепт смачної яблучної шарлотки

Пиріг традиційно подається охолодженим з цукровою пудрою, передає РЕДПОСТ .

Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:

несолоне вершкове масло для змащування форми;

500 г твердих яблук;

150 г цукрового піску;

1/2 чайної ложки солі;

1 чайна ложка ванільного екстракту;

1/2 чайної ложки меленої кориці;

125 г борошна;

цукорова пудра для подачі.

Крок 1

Очистіть яблука від шкірки і серцевини. Наріжте на шматочки товщиною 1 см.

Крок 2

У чаші штатного міксера з насадкою для збивання або у великій мисці, якщо ви використовуєте ручний міксер, збийте яйця, цукор, сіль, ванільний екстракт і корицю на середній швидкості (висока швидкість для ручного міксера), приблизно 5 хвилин.

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Крок 3

Використовуючи сито з дрібними отворами, поступово просійте третину борошна в яєчну суміш, потім обережно перемішайте лопаткою, поки вона не з’єднається й не залишиться смуг борошна. Повторіть двічі з борошном, що залишилося.

Крок 4

Змастіть форму маслом та викладіть половину яблук рівним щільним шаром. Накрийте половиною тіста і рівномірно розподілити тісто по яблуках. Повторіть з рештою яблук і тістом. Декілька разів обережно постукніть деко об стіл, щоб позбутися бульбашок повітря, і поставте в духовку розігріту до 180 градусів. Випікайте від 50 до 55 хвилин або доки верх шарлотки не стане золотисто-коричневим.

Крок 5

Дайте охолонути в формі приблизно 10 хвилин та акуратно лопаткою перекладіть пиріг на сервірувальну тарілку і дайте повністю охолонути.

Крок 6

Перед подачею посипте шарлотку цукровою пудрою і наріжте скибочками.