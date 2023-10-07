07.10.2023 21:45 Віталій Хінєвіч
Рецепт смачної яблучної шарлотки
Пиріг традиційно подається охолодженим з цукровою пудрою, передає РЕДПОСТ .
Для приготування страви знадобляться такі інгредієнти:
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несолоне вершкове масло для змащування форми;
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500 г твердих яблук;
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150 г цукрового піску;
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1/2 чайної ложки солі;
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1 чайна ложка ванільного екстракту;
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1/2 чайної ложки меленої кориці;
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125 г борошна;
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цукорова пудра для подачі.
Крок 1
Очистіть яблука від шкірки і серцевини. Наріжте на шматочки товщиною 1 см.
Крок 2
У чаші штатного міксера з насадкою для збивання або у великій мисці, якщо ви використовуєте ручний міксер, збийте яйця, цукор, сіль, ванільний екстракт і корицю на середній швидкості (висока швидкість для ручного міксера), приблизно 5 хвилин.
Крок 3
Використовуючи сито з дрібними отворами, поступово просійте третину борошна в яєчну суміш, потім обережно перемішайте лопаткою, поки вона не з’єднається й не залишиться смуг борошна. Повторіть двічі з борошном, що залишилося.
Крок 4
Змастіть форму маслом та викладіть половину яблук рівним щільним шаром. Накрийте половиною тіста і рівномірно розподілити тісто по яблуках. Повторіть з рештою яблук і тістом. Декілька разів обережно постукніть деко об стіл, щоб позбутися бульбашок повітря, і поставте в духовку розігріту до 180 градусів. Випікайте від 50 до 55 хвилин або доки верх шарлотки не стане золотисто-коричневим.
Крок 5
Дайте охолонути в формі приблизно 10 хвилин та акуратно лопаткою перекладіть пиріг на сервірувальну тарілку і дайте повністю охолонути.
Крок 6
Перед подачею посипте шарлотку цукровою пудрою і наріжте скибочками.
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