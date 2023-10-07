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07.10.2023  21:05   Віталій Хінєвіч

У Харківській області продовжують відновлювати дороги

Дорожники зокрема виконують влаштування фундаментів і нових опор та прогонових будов.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Службу відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.
 
Наразі виконуються роботи над капітальною відбудовую штучних споруд, без яких рух на дорогах державного значення в Харківській області - неможливий. 
 
Які роботи проводять :
 
  • організацію будівельного майданчика
  • влаштування фундаментів і нових опор та прогонових будов
  • влаштування підходів
  • В Ізюмському районі на місці зруйнованого мосту влаштовуємо дві металеві гофровані труби.

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Нагадаємо, що спочатку повномасштабного вторгнення на Харківщині було зруйновано 27 штучних споруд. В об‘їзд зруйнованих мостів зведено  25 тимчасових переправ.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники з початку року прочистили 200 кілометрів мереж водовідведення.
 
Источник:   Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
 Тэги:  харків, дороги
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