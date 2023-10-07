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07.10.2023  20:00   Віталій Хінєвіч

На Куп’янському напрямку відбито 10 атак ворога

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
 
Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали: Уди, Плетенівка, Мілове Харківської області.
 
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 10 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка, Піщане Харківської області.
 
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Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Піщане Харківської області.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по селу Пересічне Солоницівської громади Харківського району області.
 
Источник:   Генеральний штаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, харків
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