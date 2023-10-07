07.10.2023 17:40 Віталій Хінєвіч

Пошкоджені дахи та фасади: рятувальники працювали на місці ракетного удару у Харківському районі

Вранці 7 жовтня ворог завдав ракетного удару по селу Пересічне Солоницівської громади Харківського району області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Ракета влучила між двома двоповерховими багатоквартирними будинками. В результаті вибуху в будинках були пошкоджені дахи, фасади та вибите скло.

Після обстеження усіх будівель та території, рятувальники Харківського районного управління ДСНС та місцевої пожежної команди Солоницівської громади спільно з працівниками комунальних служб допомагали постраждалим мешканцям ліквідовувати наслідки ракетного удару.

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На місці події співробітники служби порятунку та комунальники накривали гідробар'єрною плівкою пошкоджені покрівлі та вікна двоповерхівок. Всього до робіт було залучено 10 чоловік особового складу ДСНС.

Раніше РЕДПОСТ писав, що правоохоронці зафіксували наслідки російського ракетного удару по Харківщині.