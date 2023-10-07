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07.10.2023  18:50   Віталій Хінєвіч

Патрульні у Харкові виявили водія авто із ознаками алкогольного сп'яніння

Водій з ознаками алкогольного сп'яніння пропонував патрульним неправомірну вигоду у сумі 8 000 гривень.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Сьогодні вночі, на вулиці проспект Героїв Харкова патрульні зупинили авто ВАЗ за порушення комендантської години. Під час спілкування поліцейські виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Інспектори запропонували громадянину пройти відповідний огляд, на що він погодився.
 
Огляд на стан сп'яніння чоловік пройшов за допомогою приладу Drager Alcotest, результат якого склав 0.94 проміле.
 
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Керманич почав прохати поліцейських не документувати правопорушення та відпустити його за неправомірну вигоду у сумі 8 000 гривень. На неодноразові попередження про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди громадянин не реагував. 
 
Патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. Надалі обставини встановлять слідчі.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з постраждалими у місті Мерефа.
 

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Источник:   Патрульна поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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