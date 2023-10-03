03.10.2023 12:05 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці повідомили подробиці про ДТП у Мерефі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з постраждалими у місті Мерефа.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

3 жовтня близько 00:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок аварії в автомобілі “ВАЗ-2102” застрягли люди.

Встановлено, що 32-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з електроопорою. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння.

На місці загинув 35-річний пасажир автомобіля. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації.

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Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.