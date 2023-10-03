    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Правоохоронці повідомили подробиці про ДТП у Мерефі
03.10.2023  12:05   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці повідомили подробиці про ДТП у Мерефі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП з постраждалими у місті Мерефа.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
3 жовтня близько 00:40 до поліції надійшло повідомлення про те, що внаслідок аварії в автомобілі “ВАЗ-2102” застрягли люди.
 
Встановлено, що 32-річний водій транспортного засобу не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де зіштовхнувся з електроопорою. Чоловік перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. 
На місці загинув 35-річний пасажир автомобіля. Водій отримав незначні тілесні ушкодження та відмовився від госпіталізації.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.
 
Порушника затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що поліція розслідує обставини автопригоди в Індустріальному районі Харкова.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.10 Надзвичайні події На Харківщині сталася ДТП: тіло людини деблокували рятувальники 02.10 Надзвичайні події Смертельна ДТП: у Харкові потрійна аварія забрала життя водія 30.09 Надзвичайні події У Харкові водій авто здійснив наїзд на хлопчика
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 